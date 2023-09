Golf | Solheim Cup 2023 | reazione Europa! Punteggio in parità prima dell’ultima giornata

(Di sabato 23 settembre 2023) Una secondaricca di blu quella vissuta oggi allaCup. Un blu che è il colore del Team Europe, in grado di reagire dopo unadifficile per riportare ilinsull’8-8. Oggi sul percorso del Finca Cortesin, in Andalusia, è andato in scena il day 2 della sfida tra Europa e Stati Uniti, vediamo com’è andata. Si partiva dalla situazione di 3-5 per gli USA, che nel primo giorno erano stati anche in grado di portarsi sullo 0-4 dopo i primi quattro foursomes. Oggi altri quattro foursomes, che hanno visto le due squadre dividersi equamente la posta in palio, e poi gli ultimi quattro fourballs, dove le europee sono andate vicine a fare l’en plein. Nei foursomes un incontro dominato dagli USA con Korda/Corpuz (5&3 su ...

Venerdì 22 settembre prenderà il via la 18a edizione della Solheim Cup, sentitissima competizione in cui le migliori Golf iste degli Stati Uniti si ...

Comincia la Solheim Cup, la versione femminile della Ryder, che in questo 2023 si disputa in Spagna, e precisamente a a Finca Cortesin, in ...

reduce dall'impresa in Spagna nella Junior Solheim Cup, e il milanese Giovanni Binaghi. La Junior Ryder Cup si giocherà dal 26 al 28 settembre. I primi due giorni di gara andranno in scena al La Zagaleda Golf Club di Benahavís, sulla Costa del Sol spagnola, nell'evento Under 18 che ha preceduto la Solheim Cup (22 - 24 settembre a Caseres, vicino Malaga), la 17enne Fiorellini ha vinto

Comincia la Solheim Cup, la versione femminile della Ryder, che in questo 2023 si disputa in Spagna, e precisamente a a Finca Cortesin, in Andalusia. Volume alto per quel che riguarda gli Stati Uniti, ...In un mondo tradizionalmente dominato da uomini, il golf sta assistendo a un cambiamento epocale grazie all’emergere di donne talentuose.