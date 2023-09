Gli studenti del “Quercia” di Marcianise al convegno “Conversazione sulla Democrazia”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 23 settembre 2023). Glidel Liceo “Federico”, di cui è Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, animano ed infiammano la Sala del Consiglio Comunale sita nel Palazzo Comunale di via Roma. E’ accaduto venerdì 22 settembre 2023, in occasione dell’evento “” durante il quale, a partire dalle ore 17.30, istituzioni ed associazioni hanno dato vita, proprio nella Sala consiliare del Comune, a partire dalle 17,30, istituzioni ed associazioni hanno dato vita ad un dibattito – confronto, partendo dal libro di Tommaso Zarrillo “Lanell’agorà antica e moderna”. L’intera manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di ...