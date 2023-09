Gli spaghetti più costosi del mondo | a Roma lo scontino ha fatto rabbrividire le due turiste

(Di sabato 23 settembre 2023) Un scontrino da pazzi nel cuore della città eterna scatena indignazione e richiede indagini sul presunto abuso nei confronti delle giovani visitatrici Quando si pensa a una cena in un ristorante italiano, ci si aspetta piatti deliziosi e un conto ragionevole. Tuttavia, per duegiapponesi che hanno recentemente pranzato al ristorante Antico Caffè di Marte, nel centro storico di, la realtà è stata ben diversa. Sconvolte, hanno ricevuto un scontrino di 429,80 euro per due piatti dial cartoccio di pesce e acqua. La storia è diventata virale sui social media e ha suscitato indignazione tra i connazionali giapponesi e gli italiani. L’episodio avvenuto lo scorso 4 settembre è emerso quando una delle due clienti ha condiviso lo scontrino su Facebook, suscitando reazioni indignate da parte della comunità ...

Mangia re gli spaghetti con le bacchette e non con la forchetta? Se lo fai in Italia potrebbe far storcere il naso a qualche cameriere preoccupato ...

Dalla raccolta dei pomodori , tesori rossi da cui ricavare la buona passata fatta in casa, alla stagione dei pomodori ni invernali: insomma, è sempre ...

Siete seduti al ristorante o a un bar, magari da soli o in compagnia. State iniziando a Mangia re il vostro piatto e un cameriere , indispettito, si ...

Ecco qualche esempio delle specialità presenti in menù: Noodles :di riso saltati in ... Sides : piccole porzioni di cibo, comeedamame e i gamberi fritti, da gustare come antipasto o ...Note Provate anchecon burrata e pomodori secchi e la pasta con datterini, capperi e stracciatella .

Tiktoker cinese a Cosenza mangia gli spaghetti con le bacchette. Il cameriere: "Sei in Italia non in Cin Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Mangia gli spaghetti con le bacchette. Il cameriere: «Siamo in Italia, non in Cina» e lo imbocca - Il video Open

Nel momento in cui si analizza un periodo di lungo termine si può notare come gli "spaghetti" tendano ad "aprirsi" evidenziando una perdita di attendibilità e di coerenza.Un scontrino da pazzi nel cuore della città eterna scatena indignazione sul presunto abuso nei confronti delle giovani visitatrici ...