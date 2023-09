Giusta la prudenza di Giorgetti sulla Manovra | ora la spieghi a Salvini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 settembre 2023) Al direttore - Non è vero che Christian Greco, il direttore del Museo egizio di Torino, è razzista: possono visitarlo anche Matteoe il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.Michele Magno Al direttore - Per diverso tempo, rispetto all’eventuale introduzione, nelle regole europee, di una “golden rule” per gli investimenti o, meglio, per determinate categorie di questi – sostenuta pure da personaggi non certo lassisti – si opponeva, a Bruxelles, che vi era il rischio che si facessero passare per spese di investimento quelle che erano spese correnti. Tutto sommato, la regola in questione sarebbe stata anche un modo per valorizzare l’autonomia della politica economica nazionale che fu una delle assicurazioni date all’allora ministro del Tesoro Guido Carli quando firmò il trattato di Maastricht, mentre, come poi disse, gli tremava la mano. Oggi quell’obiezione ...