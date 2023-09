Giugliano | scoperta discarica abusiva e carcassa di auto rubata | tre denunciati

(Di sabato 23 settembre 2023) Carcasse di, vernici, scarti di costruzioni, frigoriferi dismessi, copertoni, asfalto e rifiuti di ogni genere. Un campionario di materiali tossici per l’ambiente, stoccati illecitamente in un terreno demaniale di circa 1500 metri quadri. E’ lafatta dai carabinieri sulla fascia costiera didi: tre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo diin Campania hanno sviluppato una ... schede memorie e smartphone) che testimoniavano come la frodenon potesse considerarsi occasionale.0 I finanzieri del Gruppo diin Campania hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto che, utilizzando ... schede memorie e smartphone) che testimoniavano come la frode...

Giugliano, scoperta una discarica abusiva piena di materiali tossici ilmattino.it

Ragazzina di 15 anni morta in un incidente: la drammatica scoperta dopo lo schianto Today.it

Carcasse di auto, vernici, scarti di costruzioni, frigoriferi dismessi, copertoni, asfalto e rifiuti di ogni genere. Un campionario di materiali tossici per l'ambiente, stoccati illecitamente ...Non lontano, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 52enne e un 61enne, entrambi del giuglianese e già noti alle forze dell’ordine. A bordo di un furgone trasportavano la carcassa di un ...