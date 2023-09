Giugliano Calcio | campo negato all’ASD Giugliano Women | i chiarimenti della società

(Di sabato 23 settembre 2023) Il1928, nella personaPresidentessa Elena Annunziata Mazzamauro e del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, che sono stati in prima persona chiamati in causa, intende informare e chiarire la propria posizione in merito alle accuse di diniego mosse dalla ASDcon riferimento alla richiesta di utilizzo dello Stadio “Alberto De Cristofaro” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Parte ufficialmente la nuova annata del Giugliano calcio . Il progetto per la stagione 2023 /24, la seconda consecutiva in Serie C, è stato ...

...45 Serie C NOW 5a Giornata Girone C: Brindisi vs Benevento diretta Sky Sport202, Sky Sport ... Angelo Taglieri ore 20:45 Serie C NOW 5a Giornata Girone C:vs Latina diretta Sky Sport ...2023 - 2024 Serie C Girone C Squadra Sorrento La nuova stagione del Sorrento si è aperta con ... Ottime le prestazioni contro, Audace Cerignola e Turris, dai due volti invece la prova ...

Notte amara per il Giugliano, il Picerno domina al Curcio e fa poker. Altro passo falso in trasferta per i tigrotti NapoliToday

Calcio, serie C, 4^ giornata, Picerno fa impazzire Giugliano al Curcio: 4-0 Sassilive.it

L’Italia di Soncin fa un ottimo esordio. Batte la Svizzera per 1 a 0, poche azioni ma convincenti. 3 punti importanti in un girone difficile. L’Italia è alla ricerca del riscatto da un Mondiale andato ...All'Arena San Gallo ha preso il via l'avventura della Nazionale italiana di calcio femminile del neo CT Andrea Soncin nel gruppo 4 della Lega A della Nations League 2023-2024. Le azzurre hanno affront ...