Giorgio Napolitano | Una Leggenda della Politica Italiana Ci Lascia

(Di sabato 23 settembre 2023)ha incarnato la storia vivente del Partito comunista italiano, essendo uno dei pochi dirigenti rimastivecchia guardia, al fianco di personalità come Achille Occhetto, Aldo Tortorella e Gianni Cervetti. Una vita spesa nell’orbitasinistra e contraddistinta da un forte impegno europeista. Da tempo malato, il suo ultimo ricovero era avvenuto nella clinica Salvator Mundi, sul Gianicolo romano. La sua carrieraha visto una transizione unica, attraversando sia la Prima che la Seconda Repubblica con una voce e un’influenza ineguagliabili. Durante gli anni ’80, con la scomparsa diAmendola,emerse come leader dei “miglioristi” nel Pci, rappresentando quella corrente riformista che cercava un dialogo con il Psi, e in ...

, nella sua lunga carriera, anche troppo lunga, ha mostrato un solo principio fermo: aderire a qualunque tendenza politica mondiale apparisse, in un dato momento, vincente . Da ...Il comunista che diventò re per salvare la Repubblica. Ci sono una serie di ossimori logici in questa frase, ma il peso politico della sua presidenza ne giustifica l'onomastica.dovette occuparsi, superati gli 80 anni, di traghettare l'Italia in una delle crisi più tragiche della storia repubblicana. Una crisi economica e politica. Per farlo, fu necessario ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Morte Giorgio Napolitano, il presidente “del tempo dell’instabilità e della crisi della politica” la Repubblica

Napoletano per origine e cultura, Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica emerito morto questa sera a Roma, aveva forti legami con le Marche, regione di origine della moglie Clio, nata a Ch ...Nato a Napoli il 29 giugno 1925, Giorgio Napolitano intraprese gli studi il liceo classico Umberto I della sua città per poi spostarsi a Padova. Nel 1942 si diplomò al liceo Tito Livio e si iscrisse ...