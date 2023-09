Giorgio Napolitano | il “comunista preferito” di Stati Uniti e NATO

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma, 23 settembre – Il momento del “cordoglio istituzionale” non deve farci perdere di vista un punto fondamentale della parabola politica dell’ex presidente della Repubblica: una parabola simbolo di un’intera generazione che ha visto le file intransigenti del PCI, almeno fino all’invasione dell’Afghanistan, defluire sull’allineamento allail migliorista “My favourite communist“, disse di lui Henry Kissinger, dopo che a partire dal 1986 la Commissione per la politica estere e le relazioni internazionali del PCI diretta dainiziò e realizzò lo spostamento ad ovest dei comunisti, sposando il riformismo europeo come “punto di approdo del PCI” e accostandosi ad una “piena e leale” solidarietà aglid’America ...

Il giorno che i giudici palermitani del processo trattativa Stato - mafia andarono a sentirlo come testimone al Quirinale, il 28 ottobre 2014,allontanò subito tutte le ombre che si erano addensate in quei mesi: "Farò il massimo sforzo per dare il massimo di trasparenza al mio operato e il massimo di contributo all'...si è spento a Roma, all'età di 98 anni, nella Clinica Salvator Mundi, al Gianicolo. L'ex Capo di Stato era ricoverato da 4 mesi. Accanto a lui, la famiglia e il consulente per la ...

È morto Giorgio Napolitano: due volte Presidente della Repubblica, aveva 98 anni TGCOM

“Tra le tante testimonianze, piace ricordarci del Presidente Giorgio Napolitano quando incontrava i lavoratori, soprattutto i metalmeccanici, avendo ancora in memoria un bella traccia dell’uomo, dello ...In questo e in altri richiami segnò un salto di qualità verso il federalismo. Anche per questo esprimo gratitudine alla memoria del presidente Giorgio Napolitano nel momento del cordoglio mio e di ...