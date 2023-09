Giorgio Napolitano e quel conflitto | vinto | con il pm di Palermo

, scomparso a 98 anni, sarà celebrato martedì con funerali di Stato come prescrive il protocollo per i presidenti emeriti della Repubblica. Dal giorno del decesso, 22 settembre, fino ...... da una parte l'ex presidente del Senato, ex ministro dell'interno ed ex vicepresidente del Csm Nicola Mancino; dall'altra il presidente della Repubblica allora in carica. L'utenza ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Addio a Napolitano, il primo "comunista d'America" asceso (per due volte) al Colle RaiNews

Giorgio Napolitano se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato. Molti i ricordi su di lui, anche personali. Comincio con quelli ...È morto Giorgio Napolitano e voglio innanzitutto esprimere le mie condoglianze ai familiari. Voglio parimenti proporre alcune riflessioni sul ruolo politico che Napolitano ha svolto in lunghi decenni, ...