Giorgio Napolitano | camera ardente in Senato Martedì i funerali di Stato

(Di sabato 23 settembre 2023) caption id="attachment 142095" align="alignright" width="300"/captionL'ultimo saluto al presidente emerito. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che lasarà allestita presso la Sala Caduti di Nassirya deldella Repubblica - Palazzo Madama, e rispetterà i seguenti orari di apertura: domenica 24 settembre, dalle ore 11 alle ore 18; lunedì 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 16.Le esequie dicivili del Presidentesi terranno26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula delladei Deputati - Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in ...

E` stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

"Un ricordo del Presidente emerito della Repubblica,. Intervista al senatore Graziano Del Rio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Graziano Del Rio (senatore, Partito Democratico). L'intervista è stata registrata lunedì 25 settembre ...Ii presidente emerito, dopo i funerali di martedì 26 settembre alla Camera, verrà sepolto nel cimitero acattolico di Roma. I funerali del presidente emerito, morto venerdì scorso all'età di 98 anni, si ...

Il ricordo del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca alla camera ardente di Giorgio Napolitano. “È stato un grande europeista. Anche nei momenti più difficili ha ricordato a tutti l’importanz ...“Funerale laico in onore di Giorgio Napolitano: oggi l’ultima celebrazione” È previsto per oggi alle 11:30 un funerale laico in onore di Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica eletto due ...