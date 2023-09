Giochi invernali | la Lega rilancia sulla pista da bob | “No allo scippo austriaco” E a Cortina manifestazione di protesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Giù le mani dallada bob di, perché le Dolomiti sono patrimonio del Veneto, e guai agli austriaci che vorrebbero appropriarsi della disciplina olimpica. Anzi, sarebbero pronti a “scipparla”. A dirlo è Alberto Villanova, presidente dell’intergruppo-Liga Veneta, in consiglio regionale. Lo ha fatto per difendere il governatore del Veneto Luca Zaia dalle accuse delle minoranze riguardanti l’ostinato rifiuto di accettare la proposta di Innsbruck di ospitare le gare dei2026, proprio mentre due gare per individuare un’azienda costruttrice sono andate a vuoto. Zaia, per non restare con il cerino in mano nel momento in cui i gruppi Webuild e Pizzarotti non hanno aderito all’invito, ha detto: “Il Veneto non governa e non finanzia lada bob, ciò non toglie che se qualcuno ha la ...