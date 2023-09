Gessica Notaro | il marito è Filippo Bologni | “Mi innamoro ogni giorno di più”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023)ha sposato illo scorso 18 settembre, con una sontuosa cerimonia tenutasi alla Reggia di Venaria Reale davanti a 500 invitati. L’attivista ed il campione italiano di equitazione saranno tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda dalle 16:30 su Canale 5 per un’intervista di coppia realizzata dalla conduttrice, Silvia Toffanin. Nel 2017è vittima di un attacco dell’ex fidanzato, Edison Tavares che sfregia con l’acido il suo volto: in seguito l’uomo verrà condannato a 15 anni di carcere e la ragazza diverrà un’attivista focalizzata sulla violenza contro le donne. Con il passare del tempo da quella buia parentesi della sua vita, lasi scopre anche showgirl, dedicandosi al canto ...