Germani Brescia-Derthona Tortona | Supercoppa 2023 | ultime e diretta tv

(Di sabato 23 settembre 2023) La lunga pausa estiva della pallacanestro italiana è finalmente conclusa. Tutti gli appassionati dello sport con la palla a spicchi, infatti, si appresta ad assegnare il primo grande trofeo stagionale mandando in campo le prime sfide che accenderanno gli animi delle quattro tifoserie coinvolte e di chi, da spettatore neutrale, si godrà lo spettacolo che andrà in scena in Lombardia. Sarà, appunto, la regione lombarda a ospitare le tre partite che assegneranno la Frecciarossacon il PalaLeonessa dicasa di semifinali e finalissima. Una delle partite che donerà il pass per l’ultimo atto è: ecco ledalla gara con l’orario, il pronostico e dove sarà possibile assistere in tv alla ...

Vincitrice della Coppa Italia dopo un percorso fantastico intrapreso nella competizione. Buon cammino in EuroCup e un campionato solido in Lega ...

... visto che in panchina c'è il confermatissimo coach Magro, protagonista degli ultimi anni della. Tutto questo, nonostante nell'ultima stagionenon abbia assolutamente brillato in ...Sono tre gli ex della sfida di sabato, due che scenderanno in campo con la maglia della, uno con la Bertram Derthona. Amedeo Della Valle ha giocato, da giovanissimo, con la canotta ...

Supercoppa italiana, semifinale Germani Brescia - Bertram Derthona: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Germani Brescia-Bertram Derthona | La situazione e come vederla in tv Sportando

Fine settimana ricco di impegni amichevoli e non per tutte le squadre di serie A con l'eccezione di Happy Casa Brindisi e Pallacanestro Varese, che il prossimo 27 settembre ad Antalya in ...Le due protagoniste delle scorse Finals si presentano al match di Brescia con tante novità e non solo nei rispettivi roster, ma anche in panchina, come nel caso delle Vu Nere. In palio, l'accesso ...