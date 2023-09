Gentiloni leader dopo le Europee Alleanze al centro | addio M5S ma

(Di sabato 23 settembre 2023) Attendere che Elly Schlein si 'schianti' alle elezioni, magari con il Partito Democratico al 17% (come si è lasciato scappare qualche giorno fa Nicola Zingaretti) e testa a testa con il Movimento 5 Stelle. Poi il ribaltone con Paolosegretario (senza passare dalle primarie ma... Segui su affaritaliani.it

Attendere che Elly Schlein si 'schianti' alle elezioni europee, magari con il Partito Democratico al 17% (come si è lasciato scappare qualche giorno ...

Lo scrive su X il commissario europeo all'Economia, ed ex premier, Paolo. Picierno: "Una ... Lo scrive su Facebook ildi Italia viva Matteo Renzi. Giorgetti: "Un protagonista della ...Al momento l'ipotesi che circola nei contatti fra Meloni, Giorgetti e idella maggioranza è ... In queste ore Giorgetti è impegnato in una trattativa con la Commissione europea e Paolo...

Salvini contro Gentiloni: Commissario Ue italiano ma sembra straniero Sky Tg24

Giusta l'accusa di Salvini a Gentiloni, l'Italia in Europa deve fare ... Il Riformista

Attendere che Elly Schlein si 'schianti' alle elezioni europee, magari con il Partito Democratico al 17% (come si è lasciato scappare qualche giorno ...Nel suo primo anno di governo, Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio erede di un partito post-fascista, ha dovuto convivere con il potere silente del presidente della Repubblica democristiano ...