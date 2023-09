Genova | al ristorante compare un doppio cartello esilarante | La polizia ti arresterà se

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 settembre 2023) All'ingresso di undi, è comparso unincollato su una porta scorrevole di vetro. Il messaggio dei gestori (probabilmente non italiani) nei confronti degli incivili è severo ma al contempo. Tutto cambia. Negli ultimi dieci anni, in Italia e nel mondo, è aumentato vertiginosamente il numero di negozi elettronici, detti e-commerce. Questo trend, unito a una situazione economica complessa, fatta di alti e bassi, ha portato molti imprenditori a chiudere i negozi fisici.non è esente: il numero di negozi è in diminuzione, ma ci sono delle precisazioni da fare. Dai dati relativi alle visure camerali, come riporta24, è emerso che nelle zone perifiche si abbassano sempre più periferie, mentre al centro i numeri sono in ...