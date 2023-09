Genitori contro ridimensionamento | “Non uccidete l’anima delle nostre scuole” Lettera dell’Istituto del “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria alle istituzioni locali

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 23 settembre 2023) “In un silenzio informativo assordante, senza che quasi nessuno ne parli, in queste settimane sta per consumarsi l’ennesimo scempio del sistema scolastico calabrese e non solo” questo l’incipit dellache idel prestigioso Istituto “” di, guidati dal Presidente del Consiglio d’Istituto del “” Giorgio Nordo indirizzano alla Regione, alla Città Metropolitana ed al Comunel’ipotesi di accorpamento scolastico. L'articolo .