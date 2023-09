Gelera | Confronto costante con gli utenti | avviato un percorso di semplificazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - L'Inps "ha costituito un tavolo permanente con l'obiettivo di avvicinarsi alle associazioni deglie di stabilire une diretto sulla qualità delle prestazioni. E' grazie a questoabbiamoundiche ha portato, in pandemia, alla automazione del pagamento delle maggiorazioni sociali per 180 mila invalidi civili e oggi all'integrazione diretta nel processo di presentazione delle domande delle autocertificazioni dei dati socioeconomici con una notevole accelerazione dei pagamenti delle prestazioni di invalidità civile. Nel 2023 il tempo medio per i pagamenti si è ridotto a 21 giorni". Ad affermarlo è il Commissario straordinario dell'Inps Micaela...