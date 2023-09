GdS – Milan-Newcastle | c’è Botman l’ex obiettivo di Pioli

Leggi su justcalcio

Il difensore olandese era a un passo dai rossoneri, ma la trattativa saltò e firmò con i Magpies Dal nostro corrispondente Davide Chinellato @dchinellato 18 settembre – londra Non solo Sandro Tonali. Nelche domani ilospita a San Siro nella prima della Champions League 2023-24 c'è un altro giocatore che i tifosi rossoneri conoscono. Non bene come il centrocampista azzurro, osservato da vicino per 3 anni, ma quanto basta per sapere che per oltre un anno è stato l'oggetto del desiderio, il rinforzo a lungo inseguito. Uno perso proprio per l'intervento del: Sven. corteggiamento — Ilha flirtato davvero a lungo con ...