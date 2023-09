Gazzetta – Mercato Juve | tutti i nomi per il dopo Pogba

(Di sabato 23 settembre 2023) 2023-09-18 12:40:22Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: Il club bianconero aspetta l’esito delle controanalisi ma intanto è al lavoro sul. E tra vecchie conoscenze e giovani rampanti, ha già una lista Lantus attende le controanalisi di Paul, fissate a inizio ottobre, per capire se il centrocampista francese avrà un futuro con la maglia bianconera oppure se andrà incontro a una lunga squalifica per nandrolone, uno stop che costringerà il club a correre ai ripari sul. Già a gennaio o più probabilmente la prossima estate. Il d.t. Giuntoli, che nell’ultima campagna trasferimenti ha avuto scarsi margini di manovra a causa dei molti esuberi e di un monte ingaggi importante, dovrà inevitabilmente correre ...

2023-09-14 10:14:40 In tema di news di Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Non si sa come andrà a finire la stagione ma ...

In questo caso, se non si ha già un conto Better è possibile aprirne uno e assicurarsi così una quota più alta per ilInter Vince o Pareggia (segno X2 in questo caso). Solitamente, è ...... ladello Sport, tanto per fare un esempio, si è domandata in prima pagina se Rafa sia un ... ma anche dello scarso apporto, almeno sin qui, dellotitiano. Finora solo Guendouzi e ...

Luce e gas: fine del mercato tutelato. Intanto prorogati gli aiuti per le bollette La Gazzetta dello Sport

Da Thuram a Sommer, da Lukaku a Onana: i migliori colpi dell'Inter negli ultimi cinque anni La Gazzetta dello Sport

Il mercato è chiuso da quasi un mese e ora tocca però proprio allo stesso Juric riuscire a guidare la macchina che gli è stata messa a disposizione verso le prime sette posizioni. Finalmente, c'è un ...L'Empoli per continuare la marcia e difendere la vetta della classifica, ma anche per studiare i potenziali obiettivi del futuro. Per l'Inter la sfida con i toscani è sempre una sfida che intreccia pr ...