Gasperini pre Atalanta-Cagliari | «Obiettivo continuità tra campionato e coppa»

(Di sabato 23 settembre 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A traAlla vigilia della partita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match tramite i canali ufficiali della squadra. EUROPA – «Giocare in Europa è sempre qualcosa di speciale, dove siamo riusciti a vincere in una grande atmosfera. Ora però serve pensare alla partita contro ilper riscattarci indopo Firenze».– «Affrontiamo una squadra molto difficile che è in grado di giocare in modi diversi: avendo delle alternative valide: a Bergamo sono stati in grado di metterci in difficoltà. Ranieri? Come con il ...

Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa post-vittoria contro il Rakow in Europa League non ha solamente analizzato il match contro i ...

Gasperini in conferenza stampa: “Commisso? È un maleducato , tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino” . La polemica che ha ...

SERIE A. Dopo il successo al debutto in Europa League di giovedì, l’Atalanta è tornata al lavoro per preparare la sfida al Cagliari di domenica. E ...

Atalanta - Rakov, le valutazioni di. Dove seguire l'Europa League: info e orario . ... Così come l'inglese, anche Pellegrini ha svolto la sedutaEuropa League con il resto della squadra, ...... dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all' Atalanta di, ... E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studioe post partita per approfondire ...

Ranieri: «L'Atalanta è un rullo compressore, Gasperini sta facendo ... L'Eco di Bergamo

Ranieri: "L'Atalanta un rullo compressore, le toglierei Gasperini" numero-diez.com

Stessa sorte per il tedesco Mario Gotze che, nel pre-gara di una partita con il Borussia Dortmund, ha scavalcato i tabelloni pubblicitari sperando di non essere ripreso. Missione fallita. E se la pipì ...Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta Il Cagliari di Claudio Ranieri si allena al centro sportivo di Asseminello in vista dell ...