Rudi Garcia , tecnico del Napoli, sta valutando diverse opzioni per la formazione che affronterà il Bologna. Juan Jesus è favorito su Natan in ...

La Gazzetta non esclude il Napoli dalla corsa scudetto ma analizza il comportamento della squadra di Garcia in questo inizio di stagione. Evitiamo ...

Rudi Garcia deve sciogliere diversi dubbi per quanto riguarda la formazione in vista della sfida contro il Bologna: la tentazione del Napoli è ...

Rudi Garcia deve sciogliere diversi dubbi per quanto riguarda la formazione in vista della sfida contro il Bologna: la tentazione del Napoli è Raspadori. Secondo quanto riportato ...

La stagione di Serie A 2023/2024 non è iniziata nel migliore dei modi per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. Soltanto sette punti conquistati in queste prime giornate, frutto di due vittorie, un pareggio ...Repubblica – Garcia-Napoli, patto di ferro con i giocatori: obiettivo vittoria a Bologna. L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena prima della sfida di domani contro il Bologna.