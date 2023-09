(Di sabato 23 settembre 2023) Per la prima volta sarà celebrato dentro: per i presidenti della Camera Pietro Ingrao (2015) e Nilde Iotti (1999) vennero celebrati invece nella piazza davanti alla Camera dei deputati

centinaia di persone hanno riempito il Tempio di Adriano a Roma, dove alle 11 è stata aperta la camera ardente per dare l'ultimo saluto a Domenico ...

AGI - Il feretro poggiato al suolo, sopra a un piccolo basamento, le massime autorità della Repubblica, gli onori militari. I funerali di Stato in ...

Sarà una cerimonia laica quella riservata a Giorgio Napolitano , l'ex presidente della Repubblica per due mandati tra il 2006 e il 2015, morto ...

I funerali del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si svolgeranno martedì prossimo, 26 settembre, in piazza ...AGI - Il feretro poggiato al suolo, sopra a un piccolo basamento, le massime autorità della Repubblica, gli onori militari. I funerali di Stato in forma civile che si terranno martedì in piazza ...

Funerale laico per Napolitano: che cos’è e i precedenti a Montecitorio Corriere della Sera

Funerale laico per Giorgio Napolitano: che cos'è e quali sono i precedenti Today.it

ROMA I funerali del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si svolgeranno martedì prossimo alla Camera con una cerimonia laica. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha dispost ...È morto Giorgio Napolitano. L'ex presidente della Repubblica aveva 98 anni. Il decesso è avvenuto in una clinica romana, la Salvator Mundi al Gianicolo, dove il presidente emerito era ricoverato da te ...