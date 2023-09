Frittelle dolci della nonna | la mia ricetta è facilissima

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 23 settembre 2023) A loro piace un mondo a prepararle con me. E non solo nel rush finale! Facciamo un passo indietro: realizzare l’impasto è divertente, la farina finisce un po’ ovunque in cucina, ma pazienza… avremo tempo a sufficienza per ripulire tutto. Avremo almeno 2 ore (meglio se qualcosina in più) di tempo perché avvenga la lievitazione completa. Per questo, di solito mi metto al lavoro poco prima di pranzo, in modo da poterle friggere per merenda e regalare loro uno snack sano e nutriente. Adoro vederli maneggiare i tocchetti di pasta per formare delle palline e poi schiacciarle pian piano con le loro manine paffute per creare dei dischetti. Alla cottura, però, penso io… ho paura che gli schizzi d’olio possano scottarli e li tengo alla larga dal pentolone! Ne friggo sempre poche alla volta (una o due al massimo) per lasciare il giusto spazio di cottura e dorarle bene su entrambe le superfici. ...