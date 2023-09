FOTO | Kenny Omega a Rampage ha indossato scarpe da migliaia di dollari

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 settembre 2023) Come abbiamo visto,ha fatto il suo ritorno aGrand Slam dopo la cocente sconfitta patita ad All Out per mano di Konosuke Takeshita. Nella sua guerra contro Don Callis e soci sembra aver trovato un inaspettato alleato, ossia Chris Jericho. C’è però anche un elemento di curiosità.si è presentato con paio dirosse che non sono passate inosservate. Nike Air Yeezy 2 Red October Un elemento di curiosità ha connotato il ritorno diGrand Slam. Il canadese si è presentato sul ring con paio diche hanno attualmente un grande valore di mercato. Si tratta delle Nike Air Yeezy 2 Red October che hanno un valore di almeno 14.500. Qui sotto la ...