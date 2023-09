Fortuna Dusseldorf-Hannover 96 domenica 24 settembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 23 settembre 2023) L’Amburgo è incappato in due sconfitte di fila e così ilha la chance di consolidare il primato in classifica ma si troverà di fronte un96 che ha solo due punti in meno e dunque vincendo opererebbe il sorpasso. Una sfida d’altissima classifica da non perdere per gli appassionati di 2. InfoBetting: Scommesse Sportive e