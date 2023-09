Forte temporale a Napoli | bloccate strade e stazioni

(Di sabato 23 settembre 2023) su Tg. La7.it - Da Casoria a Mugnano fino a Giugliano in Campania… È la zona a Nord diad aver registrato i maggiori danni per il, che ha mandato in tilt la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prova in linea elitè femminile dei ...

E' entrato tra Genova e Savona poco prima delle 22 il fronte della perturbazione atteso in Liguria, in allerta arancione dalle 15 di oggi. A ora la ...

La7.it - Da Casoria a Mugnano fino a Giugliano in Campania È la zona a Nord di Napoli ad aver registrato i maggiori danni per il, che ha mandato in tilt la circolazione e ha creato non ...Genova - Un nuovoacquazzone, con precipitazioni molto abbondanti sta interessando la città ed in particolare la ValBisagno in questi minuti e cresce l'allarme tra la popolazione per possibili frane e smottamenti ...

Forte temporale in corso ora su Napoli, fulmini e pioggia ... Fanpage.it

Forte temporale nella notte a Torino: disagi e allagamenti in tutta la provincia. Strade imbiancate nella prima cintura TorinOggi.it

Da Casoria a Mugnano fino a Giugliano in Campania… È la zona a Nord di Napoli ad aver registrato i maggiori danni per il temporale, che ha mandato in tilt la circolazione e ha creato non pochi disagi.Il maltempo della giornata di oggi, sabato 23 settembre, sarà solo l'inizio di una fase di instabilità e perturbazioni autunnali che abbracceranno l'intero weekend e ...