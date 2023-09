Formazioni ufficiali Sassuolo-Juventus | Serie A 2023 2024

(Di sabato 23 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la quinta giornata di. La squadra di Dionisi prova a rialzarsi dopo un inizio difficile di campionato e si affiderà a un ritrovato Pinamonti, già a quota tre gol in queste prime giornate di campionato. Anche Allegri dovrebbe cambiare poco rispetto al solito, con Alex Sandro indisponibile e quindi Gatti che dovrebbe avere la maglia da titolare al fianco di Danilo e Bremer. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 23 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Sette punti in classifica sia per il Crystal Palace che per il Fulham con la differenza che i padroni di casa vengono da un sconfitta al Villa Park ...

Luton Town e Wolverhampton si presentano a questo appuntamento reduci da due sconfitte di fila che per i padroni di casa in realtà sono quattro su ...

Il Siviglia non è riuscito a dare seguito alla importante vittoria di domenica pomeriggio col Las Palmas ; nell’esordio in Champions League, la ...

Ore 13:52 - Sono appena state comunicate le sceltedei tecnici di Milan ed Hellas Verona Milan - Hellas Verona: leMilan (3 - 4 - 3): Sportiello; Thiaw, Kjær, Tomori; ...MILAN - VERONAMILAN (3 - 4 - 3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, ...

Le formazioni ufficiali di Spezia-Reggiana, gara in campo alle ore 16.15 allo stadio 'Picco', valida per la sesta giornata del campionato.CESENA - Tutto pronto allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, dove lo Spezia di mister Alvini sta per scendere in campo contro la Reggiana di Alessandro Nesta, in un match valido per la sesta giornata di ...