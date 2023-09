Focolari | «Inzaghi ha sbagliato grosso in Spagna! Troppi i 5 cambi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)ritorna sul pareggio sofferto dell’Inter contro la Real Sociedad, attaccando Simoneper i, giudicati eccessivi ERRORE ? Furio, a Radio Radio, condanna il tecnico dell’Inter: «ha fatto degli errori gravi e lo sa. Tu hai una partita così importante in Spagna, in un campo che sai difficile e la partita successiva giochi con l’Empoli, ili fai contro l’Empoli. Ha, perché se tucinque giocatori in una squadraassetto in una squadra. Penso che l’Inter ritornerà a giocare in Italia bene e a fare risultati, perché farà con icon maggior raziocinio e logica». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...