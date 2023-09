(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo aver salutato L'dopo cinque anni e dopo aver condotto gli speciali di Techetechetè Show, il conduttore torna alla recitazione con La stoccata vincente e, in questa intervista, si racconta tra sentimenti, preghiere e progetti per il futuro

record di ascolti per l’ultima puntata di “TechetecheShow” , lo spin off di “Techetechetè”, programma di RaiUno che attinge allo sconfinato […]

La stoccata vincente si appresta a portare per la prima volta sul piccolo schermo la storia del campione mondiale Paolo Pizzo. Il film , in arrivo su ...

Flavio Insinna , la rivelazione sul suo futuro lavorativo. Il conduttore televisivo è intervenuto in occasione della conferenza stampa venerdì 15 ...

Flavio Insinna non sarà più al timone de L'Eredità . dopo anni di numeri più che soddisfacenti e di grande affetto da parte del pubblico, il ...

“Guardo all’Eredità come a una grande storia finita: se hai voluto bene continui ad augurarle il meglio, quindi grazie, buona vita a L’Eredità, alla ...

Arriva, poi, anche la tv: nel 2021 è 'professoressa' a L'Eredità , condotta da, l'anno seguente è sul palco dei David di Donatello con Carlo Conti che, dopo questa esperienza, la ...Tra gli altri 'Matti Onorari' illustri ci sono anche, Terence Hill e Vittorio Sgarbi, tutti strettamente legati, per diversi motivi, alla città . Per l'investitura di 'Matto' è d'...

Flavio Insinna: «È terribile dire che un uomo non sia realizzato se non ha figli. L'Eredità Nessun risentimento. Quando non ci sei, dai più senso a quando tornerai» Vanity Fair Italia

Flavio Insinna: «La7 mi ha corteggiato per fare un quiz, ma non è nel mio Dna. L'Eredità Non ne faccio una ma ilmessaggero.it

Mia madre mi portò a vedere le gare dell’Universiade, e da lì mi si riaccese la fiamma della passione». Flavio Insinna, Maciej Robakiewicz, Alessio Vassallo (foto Adolfo Franzò) Come si affronta una ...ATRI - Domani in Atri, alle ore 18.30 nella splendida cornice del Teatro Comunale, ci sarà un attesissimo ritorno in Atrincontra: protagonista e autore di ...