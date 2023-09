(Di sabato 23 settembre 2023) Mancafra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani a: come previsto l'attaccante argentino è stato escluso in seguito alla dolorosa botta fra addome e anca ...

Prima il GP di Formula 1 a Monza , poi Inter-Fiorentina a San Siro per Marialuisa Jacobelli : forme mozzafiato per la giornalista

...è stato escluso in seguito alla dolorosa botta fra addome e anca rimediata giovedì nel corso della gara Genk -di Conference League. Per la squadra viola si tratta della prima volta...... Giovanni Barsotti Alla Dacia Arena l'Udinese di Andrea Sottil ospita ladi Vincenzo ... Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi Due stagionivittoria ...

Fiorentina senza Nico Gonzalez a Udine, c'è Bonaventura Agenzia ANSA

Guai a rischiare Nico Gonzalez: la Fiorentina lo vuole gestire così Viola News

Manca Nico Gonzalez fra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani a Udine: come previsto l'attaccante argentino è stato escluso in seguito alla dolorosa botta fra addome e anca rimed ...Sono 25 i convocati di Vincenzo Italiano per la sfida che vedrà la Fiorentina affrontare l'Udinese domani pomeriggio alle 15. Out Nico Gonzalez, uscito infortunato dalla sfida contro il Genk. ritorna ...