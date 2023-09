Federica Pellegrini incinta è splendida | il look premaman è più sensuale che mai

Leggi su dilei

(Di sabato 23 settembre 2023) È sempre più bella e raggiante: la gravidanza sta regalando auna luce speciale, e lo ha dimostrato ancora una volta con unaudace e, ovviamente con pancino in bella vista. L’ex nuotatrice ha sfoggiato un outfit total black all’evento di Victoria’s Secret, lasciando tutti senza fiato.audace in gravidanza: ilNon potrebbe essere più radiosa, chedella sua prima figlia è apparsaall’evento di Victoria’s Secret, dove è stata presentata la nuova collezione Icon. La campionessa di nuoto, insieme al marito Matteo Giunta, ha presenziato con il suo bel pancino in bella vista. “Che bel ...