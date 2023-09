Farmaci | lavoro | salari | incidenti | la discriminazione contro le donne è sistemica

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023) La salute, l’occupazione, il reddito e la sicurezza non sono garantiti allo stesso modo agli uomini e alle, in Italia e non solo. Non è un’affermazione provocatoria ma una realtà: il divario di genere infatti emerge da molteplici dati e studi. «Si dice che gli effetti collaterali preferiscano leed è in parte vero, spesso perché il dosaggio del farmaco non è adeguato alla fisiologia femminile e la sua efficacia non è stata valutata specificamente in questa popolazione», spiega la professoressa Flavia Valtorta, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute sul sito-web del San Raffaele di Milano. Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, il problema sta proprio nella sperimentazione: nell’80 per cento dei casi, ie le terapie sono testati su soggetti maschi. Inoltre, «solo la metà degli ...