F1 | perché Singapore ha rappresentato un unicum Gerarchie ristabilite a Suzuka

(Di sabato 23 settembre 2023) Le qualifiche del Gran Premio del Giappone hanno emesso un verdetto indiscutibile. Max Verstappen è tornato dove gli compete, ovvero al vertice assoluto della Formula Uno del 2023. A, l’olandese ha sbaragliato il campo, rifilando distacchi marcati agli avversari. Il dato più pregnante del sabato nipponico è peròdal fatto che sia McLaren la monoposto meno lontana dalla Red Bull. Oscar Piastri e Lando Norris scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla terza casella. Charles Leclerc, invece, dovrà partire dal quarto posto e Carlos Sainz dalla sesta piazza. Va detto che il monegasco si è attestato a pochi millesimi dal tandem di Woking. Chissà, forse se fosse stato possibile effettuare due time attack in Q3 anziché uno solo, l’ormai ventiseienne del Principato avrebbe finanche potuto issarsi in prima fila. Poco cambia, nella ...

