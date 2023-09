F1 | Max Verstappen | “La macchina ha dato ottime risposte quando spinta al limite Amo questa pista”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Maxha ristabilito le gerarchie: l’olandese si prende la pole position a Suzuka nel Gran Premio del Giappone davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e a Charles Leclerc. Uno splendido giro quello del campione del mondo che è tornato ad essere velocissimo questo fine settimana e punta al successo domani. Queste le sue parole dopo la 29a pole position della carriera: “Voglio ringraziare tutti i fan che ci hanno sostenuto in questo weekend, hanno una grande passione per la Formula 1 e devo ringraziare tutti per essere venuti“. Sul rendimento finora in questo fine settimana giapponese: “E’ stato un weekend fantastico finora da parte nostra, specialmente in qualifica,si può davvero spingere al, lami hadavverosensazioni. ...