F1 Gp Giappone | Verstappen in pole position e Ferrari insegue

(Di sabato 23 settembre 2023) L'olandese della Red Bull davanti a tutti, Leclerc quarto e Sainz sesto Maxcon la Red Bull innel Gp del2023 a Suzuka, ledi Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono dalla seconda e terza fila. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, dopo aver dominato le terze prove libere oggi si conferma il più veloce (1’28”877) anche nelle qualifiche centrando la nonastagionale.precede le McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris, che ottengono il secondo e il terzo tempo. Il monegasco Leclerc, con la migliore delle, chiude al quarto posto e partirà in seconda fila. Alle sue spalle, in terza fila, la Red Bull del messicano Sergio ...

La Pagelle e i voti delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 andate in scena sul circuito di Suzuka. Come tutti ci ...

Le parole di Norris dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone , in cui ha conquistato la terza posizione: “E’ stata una grande giornata come ...

pole position per Max Verstappen nelle qualifiche del GP del Giappone . Imbattibile l'olandese della Red Bull a Suzuka, con le McLaren che si sono ...

Maxcon la Red Bull partirà dalla pole nel Gp deldi Formula 1, in programma domenica sul circuito di Suzuka. L'olandese, alla 29esima pole in carriera, ha preceduto le due McLaren di ...F1 GPrisultati qualifiche - Più veloce nelle libere, più veloce nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A conferma dell'ottimo ritmo mostrato ieri, l'olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, ottenendo la ...

LIVE F1 Giappone, super Max Verstappen in pole! Poi Piastri. Ferrari, Leclerc 4° La Gazzetta dello Sport

F1: Gp Giappone, Verstappen in pole position - Sport - Ansa.it Agenzia ANSA

Max Verstappen ha realizzato il miglior tempo anche nella terza ed ultima sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Giappone, 16/ma tappa del mondiale di Formula 1 che si corre domani sul ...Esprimere verdetti è certo prematuro ma se il buongiorno si vede dal mattino, questo Gran Premio del Giappone potrebbe riservare poche soddisfazioni a chi non tifi Max Verstappen. Dopo quello che il ...