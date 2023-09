F1 Gp Giappone - Verstappen in pole position e Ferrari insegue (Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position nel Gp del Giappone 2023 a Suzuka, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz ...

F1 : Gp Giappone. Leclerc "Verstappen farà la gara per conto suo" Il monegasco della Ferrari: "Il degrado delle gomme non è stato un punto debole" SUZUKA (GIAPPONE) - "Il giro in Q3 è veramente buono. Non avevo ...