F1 Gp Giappone | Verstappen in pole position e Ferrari insegue

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – Maxcon la Red Bull innel Gp del2023 a Suzuka, ledi Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono dalla seconda e terza fila. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, dopo aver dominato le terze prove libere oggi si conferma il più veloce (1’28”877) anche nelle qualifiche centrando la nonastagionale.non ha rivali: precede le McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+ 0”581) e del britannico Lando Norris (+ 0”616), che ottengono il secondo e il terzo tempo, a oltre mezzo secondo dal leader. Il monegasco Leclerc, con la migliore delle, chiude al quarto posto e partirà in seconda fila dopo un unico giro completato nel Q3. Alle sue spalle, ...

Le prove libere ci avevano fatto intuire qualcosa, le qualifiche non danno scampo: Max Verstappen è subito tornato a dettare legge dopo la ...

Il monegasco della Ferrari: "Il degrado delle gomme non è stato un punto debole" SUZUKA (GIAPPONE) - "Il giro in Q3 è veramente buono. Non avevo scia ...

Il monegasco della Ferrari: "Il degrado delle gomme non è stato un punto debole" SUZUKA (GIAPPONE) - "Il giro in Q3 è veramente buono. Non avevo ...

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka di F1. Tutto pronto per andare a conoscere la ...

È torna ta la legge di Max. Stavolta Verstappen non ha fatto prigionieri: una pole position super per il leader del mondiale, capace di girare in ...

Le QUOTE del GP delCome riferiscono i principali siti scommesse ,è il grande favorito per la vittoria nel GP del: la quota su Snai è di 1.17, 1.15 su LeoVegas , 1.14 ......di qualifica valida per il Gran Premio del, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una prestazione mostre, già auspicabile dopo le libere di ieri, Maxè ...

Verstappen torna a volare in Giappone: sua la pole! Battute le McLaren. Ferrari, Leclerc 4° La Gazzetta dello Sport

F1, prove libere 2 Gp Giappone: Verstappen in testa. La Ferrari di Leclerc è seconda Quotidiano Sportivo

Lo spagnolo inizierà il GP Giappone dalla sesta posizione, dopo aver pagato un distacco di 3 decimi dall'altra Ferrari di Charles Leclerc e addirittura di un secondo dal poleman Max Verstappen.Ha stracciato tutti, come niente fosse. Max Verstappen nella decisiva Q3 della qualifica del GP di Suzuka in Giappone, ha lasciato a quasi sei decimi, per la precisione 581 millesimi, il secondo ...