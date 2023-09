F1 | Gp Giappone Vasseur Sarà importante mantenere un buon passo

(Di sabato 23 settembre 2023) Il team principal della Ferrari: "Peccato aver finito così vicino a Piastri" SUZUKA () - "Aspettavamo una qualificazione così difficile. Montare gomme nuove, dopo la bandiera rossa, ci ha condizionato. Leclerc è a un decimo dalla prima fila, abbiamo sfruttato un set di gomme in più ma la pis

“Finora sta andando tutto bene. Abbiamo fatto un buon test con le soft, non vorrei esagerare con l’ottimismo ma sta andando tutto bene. Verstappen ...

Formula 1 GPFerrari- Intercettato da Carlo Vanzini nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del, 17° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Fredericha ...Il team principal della Ferrari ha commentato il venerdì di libere SUZUKA () - "Finora sta andando tutto bene. Abbiamo fatto un buon test con le soft, non vorrei ... Frederical termine ...

F1: Gp Giappone. Vasseur 'Non vorrei esagerare con l'ottimismo' sport.tiscali.it

F1 - Vasseur: "In Giappone testiamo la competitività della Ferrari ... Eurosport IT

Il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, commenta la nuova sfida: "Abbiamo messo subito in archivio Singapore per concentrarci sul Gran Premio del Giappone, una delle corse più affascinanti ...Il gran ciambellano, però, è stato lui, Fred Vasseur che, dopo mesi di lavoro ai fianchi ... che consente di caricare un po’ le ali mantenendo un’elevata velocità di punta. In Giappone, però, un’arma ...