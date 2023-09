F1 | Gp Giappone Vasseur ' Sarà importante mantenere un buon passo'

Max Verstappen con la Red Bull partirà dalla pole nel GP deldi F1, in programma domani sul circuito di Suzuka. L'olandese, alla 29ma pole in carriera, ...migliore per loro - conclude- ...Lo ha affermato Frederic, team principal della Ferrari, alla fine delle qualifiche del GP del, terminate con la pole di Verstappen. "Suzuka è una pista impegnativa l'importante sarà ...

F1: Gp Giappone. Vasseur 'Non vorrei esagerare con l'ottimismo' sport.tiscali.it

F1 - Vasseur: "In Giappone testiamo la competitività della Ferrari ... Eurosport IT

Max Verstappen con la Red Bull partirà dalla pole nel GP del Giappone di F1, in programma domani sul circuito ... "Ci aspettavamo che sarebbe stata la pista migliore per loro - conclude Vasseur - Il ...Il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, commenta la nuova sfida: "Abbiamo messo subito in archivio Singapore per concentrarci sul Gran Premio del Giappone, una delle corse più affascinanti ...