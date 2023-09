F1 | Gp Giappone Sainz Gli altri meglio nelle curve veloci

(Di sabato 23 settembre 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari: "Noi andiamonei rettilinei" SUZUKA () - "McLaren e Red Bull ci sono davanti. In particolare nel primo settore, dove ci sono le, la Mclaren è quasi come la Red Bull, noi siamo piùnei rettilinei". Lo ha affermato il pilota spagnolo

SUZUKA - E' pole position per Max Verstappen al Gran Premio del Giappone , valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . A ...

Vittime di Sargeant Le qualifiche del Gran Premio delhanno rappresentato per la Ferrari un ritorno alla realtà dopo i fasti di Singapore. Il ...davanti a lui - e una terza con Carlos. Il ...Seconda fila per la Ferrari di Leclerc , terza fila per Perez e. Gran Premio di2023 in tv: diretta Sky (differita Tv8) . Venerdì 22 settembre Prove Libere 1: ore 4:30 5:30 Prove ...

F1: Giappone, Sainz 'questo sarà un weekend più difficile' Agenzia ANSA

Verstappen in pole al Gp del Giappone, Leclerc 4°, Sainz 6° La Gazzetta del Mezzogiorno

I due piloti del Cavallino si sono espressi sulle possibilità nella gara di Suzuka dopo le qualifiche del sabato ...Ma il Giappone è già tornato on fire conquistando la pole position. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduci dalla vittoria dello spagnolo a Marina Bay appena una settimana fa cercheranno ...