F1 | Gp Giappone Sainz ' Gli altri meglio nelle curve veloci'

(Di sabato 23 settembre 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari: "Noi andiamonei rettilinei" SUZUKA () - "McLaren e Red Bull ci sono davanti. In particolare nel primo settore, dove ci sono le, la ...

SUZUKA ( Giappone ) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull), ha conquistato la pole position (29^ in carriera, ...

SUZUKA - E' pole position per Max Verstappen al Gran Premio del Giappone , valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . A ...

Il pilota spagnolo della Ferrari: "Noi andiamo meglio nei rettilinei" SUZUKA (GIAPPONE) - "McLaren e Red Bull ci sono davanti. In particolare nel ...

...al termine del sabato giapponese e ammette di sperare in una buona prestazione nel GP del...: "Non è la nostra pista, McLaren più veloce"Dopo due pole position consecutive, Carlossi è dovuto accontentare della sesta posizione nelle qualifiche del Gran Premio dela Suzuka. La Ferrari fatica tremendamente nel primo settore, quello dello Snake, laddove perde ...

F1: Giappone, Sainz 'questo sarà un weekend più difficile' Agenzia ANSA

Verstappen in pole al Gp del Giappone, Leclerc 4°, Sainz 6° La Gazzetta del Mezzogiorno

Ha stracciato tutti, come niente fosse. Max Verstappen nella decisiva Q3 della qualifica del GP di Suzuka in Giappone, ha lasciato a quasi sei decimi, per la precisione 581 millesimi, il ...Dopo due pole position consecutive, Carlos Sainz si è dovuto accontentare della sesta posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka. La Ferrari fatica tremendamente nel primo settor ...