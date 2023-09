F1 GP Giappone | Piastri | “Sono contento | ho solo una macchina da superare”

(Di sabato 23 settembre 2023) Oscarparla delle qualifiche del Gran Premio del, che ha concluso in seconda posizione: “stato soddisfatto del primo giro, ho fatto un ottimo nel primo settore, poi negli altri settori non tanto.comunquedel secondo posto e per gli aggiornamenti in vettura. Siamo veloci, dobbiamo concretizzare. Riparto in prima fila dopo tanto tempo, hounadaQuella di Verstappen, ndr, cercherò di farlo”. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.14 Piastri vola in vetta in 1:30.555 con 405 millesimi su Verstappen ! Gran giro per l’australiano. Le ...

La Pagelle e i voti delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 andate in scena sul circuito di Suzuka. Come tutti ci ...

...con la Red Bull partirà dalla pole nel GP deldi F1, in programma domani sul circuito di Suzuka. L'olandese, alla 29ma pole in carriera, ha preceduto le due McLaren di Oscare Lando ......30.507) e Oscar(1:30.555). Quinto e sesto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc (1:31.022) e Carlos Sainz (1:31.137). approfondimento Gp del, il casco di Hamilton è futuristico e ...

F1 | GP Giappone, FP3: ancora Verstappen davanti, Norris e Piastri ... LiveGP.it

F1, Gp Giappone, qualifiche in diretta: Verstappen in pole davanti a Piastri. Ferrari: Leclerc quarto e Sainz... Corriere della Sera

Il primo inseguitore, Oscar Piastri, che domani partirà per la prima volta in ... Ventinovesima pole in carriera per Max Verstappen nelle qualifiche del GP del Giappone 2023 di F1 Le monoposto dalla ...La Alpha Tauri ha confermato per il Mondiale 2024 i suoi due attuali piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Liam Lawson, che al momento sta sostituendo l’australiano, assente a causa della frattura ...