F1 GP Giappone | Norris | “Faremo l’impossibile per mettere in difficoltà Verstappen”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Le parole didopo le qualifiche del Gran Premio del, in cui ha conquistato la terza posizione: “E’ stata una grande giornata come team, anche Oscar ha fatto un ottimo lavoro. Questo è un circuito velocissimo, basta un piccolissimo errore per perdere tanto sul giro. Sono contento di lottare per le prime posizioni. Speriamo di fare un bel risultato ma sarà difficile,per rendere la vita difficile a Max“. SportFace.