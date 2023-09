F1 GP Giappone 2023 | risultati qualifiche e griglia di partenza

(Di sabato 23 settembre 2023) Idellee ladidel Gran Premio dela Suzuka di F1. Tutto pronto per andare a conoscere la composizione delladie dunque di tutte e dieci file per la gara di domani. Di seguito ecco lacompleta. Q1 – Lorgan Sargeant dopo pochi minuti si toglie dalla lotta per entrare nel Q2 andando a muro all’ultima curva e interrompendo leper un po’ a causa della bandiera rossa. Nel concitato finale si salva per il rotto della cuffia Albon con un ottimo colpo di reni, eliminando Bottas per pochi millesimi. Insieme al pilota della Alfa Romeo non accedono al Q2 anche Stroll, Hulkenberg, Zhou e il sopracitato Sargeant. LA...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.46 Max Verstappen è stato il più veloce in tutte le sessioni di prove libere ed è il candidato ...

Subito un’interruzione nel Q1 delle qualifiche del GP del Giappone in corso di svolgimento sul circuito di Suzuka. Brutta botta per Logan Sargeant , ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.44 Verstappen si conferma sotto l’1’30” anche con gomme usate in 1’29?964, rifilando quasi mezzo secondo ...

8:04 Qualifiche, si parte! Monoposto in pista per la prima sessione delle qualifiche del GP dela Suzuka: chi sarà il poleman di oggi 8:03 FP3, i risultati Prima di entrare nel ...Guarda anche GPGP, i caschi speciali per la gara di Suzuka

Diretta Qualifiche F1 GP Giappone 2023: dove vederle in tv Tuttosport

DIRETTA F1 | GP Giappone 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO] F1grandprix.it

Per una Red Bull che ha riportato in pista il fondo provato a Singapore c'è una Ferrari che prosegue con lo sviluppo della SF-23. Le novità sono concentrate sul fondo e sul diffusore , legate al ...