F1 | GP Giappone 2023 La Ferrari punta al podio | ma conquistarlo sarebbe un’impresa

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Sveglia prima dell’alba per gli appassionati di Formula Uno, poiché il Gran Premio delprenderà il via alle ore 7.00 italiane di domenica 24 settembre. Scontato il gioco di parole proposto dall’orario. I sostenitori dellasi augurano che quella di domani possa essere un’”Alba Rossa”, prendendo in prestito il titolo del capolavoro cinematografico firmato da John Milius negli anni ’80. In quel film, per i “rossi” dell’armata sovietica, finisce male. Difficile possa andare meglio a Charles Leclerc e Carlos Sainz, che dovranno scattare rispettivamente dalla quarta e dalla sesta casella. Max Verstappen ha imposto la sua legge in qualifica e si appresta a fare altrettanto in gara. I suoi rivali più prossimi, o meno lontani a seconda di come la si vuole vedere, sono i due galletti rampanti di casa McLaren. Dunque, quali possono essere le ...