F1 | George Russell | “Abbiamo un altro set di dure | potrebbe essere un vantaggio ma…”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Ottava posizione pernelle qualifiche del GP del Giappone, tappa numero sedici del Mondiale 2023 di F1. Il britannico in forza alla Mercedes ha ottenuto un gap di +1.342 rispetto al dominatore Max Verstappen, precedendo l’Alpha Tauri di Tsunoda e l’Aston Martin di Alonso. Intervenuto in mixed zone,ha commentato la sua prova, svelando di poter contare potenzialmente su unset di hard: “unset di gomme, cheun, ma quando si scivola ad alta velocità si tende a consumare la gomma”. Il pilota ha quindi chiosato: “È una buona rappresentazione di come affrontiamo una pista con diversi tipi di curve. Alta velocità, bassa velocità. Tendiamo ad andare ...