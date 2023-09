F1 | gara domenica 24 settembre | orario | programma GP Giappone 2023 | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Domani andrà in scena il Gran Premio delsull’iconica pista di Suzuka: Max Verstappen si è preso la pole position e la Red Bull sembra essere tornata ad alti livelli dopo il weekend peggiore della stagione in quel di Singapore. L’olandese punta quindi a vincere e avvicinare ulteriormente la conquista di un Mondiale che sembra formalità. La Ferrari sarà in lotta per il podio con le McLaren: Piastri partirà secondo, Norris terzo e subito dietro Leclerc che andrà all’assalto, sia in pista che con la strategia, di un posto fra i primi tre che sarebbe estremamente positivo su una pista sicuramente non amica della Rossa. Ladel GP delverrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) alle ore 7.00 (italiano) e insu NOW e Sky ...