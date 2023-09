F1 | Frederic Vasseur | “Ci aspettavamo qualcosa di più nelle qualifiche | puntiamo al podio per domani”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Un quarto e sesto per la Ferrari al termine delledel GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Suzuka, la scuderia di Maranello non è riuscita a replicare quanto fatto vedere a Singapore, visto che il monegasco Charles Leclerc sarà in seconda fila e lo spagnolo Carlos Sainz in terza. Il dominio di Max Verstappen è tornato a farsi sentire e il neerlandese, alla guida della Red Bull, ha fatto una differenza importante rispetto alla concorrenza. Leclerc e Sainz, però, si sono visti sopravanzare anche dalla McLaren, che con l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris saranno in p.2 e p.3, mentre dalla quinta piazzola scatterà l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez. Ad analizzare il tutto ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal della Rossa,...