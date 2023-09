F1 | Ferrari | apri gli occhi Max Verstappen ha già spezzato il sogno di Singapore

(Di sabato 23 settembre 2023) Se qualcuno si era illuso che la “vera”fosse quella di, effettuando chissà quali voli pindarici su cambiamenti delle gerarchie dovuti alle novità regolamentari introdotte dalla Fia in merito alla flessibilità di determinate componenti delle monoposto, oggi è stato brutalmente riportato sulla Terra dalla realtà dei fatti rappresentata dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone. La Scuderia di Maranello è retrocessa dal ruolo di vettura da battere a quello di terza forza. Niente di strano, durante la stagione corrente abbiamo già assistito a repentini ribaltoni nei valori. Talvolta in un senso, come accaduto fra Zandvoort e Monza, talvolta in direzione opposta, come sta succedendo fra Marina Bay e Suzuka. Fra l’Olanda e l’Italia il Cavallino Rapante era salito di colpi, a questo giro è invece calato di competitività. La verità è che ...

Riaprire le colonie estive per aiutare i genitori che non pos sono stare con i figli durante l'estate. Inutile dire allunghiamo il calendario ...

gli occhi e i fantasmi sono scomparsi. Sarà il cronometro a raccontarci la verità perché se la ... Si ricomincia pensando all`unico obiettivo rimasto in: il secondo posto nel Costruttori. ......in una sauna per abituarsi alle condizioni che avrebbe trovato nel cockpit della sua... Secondo Daniel Ricciardo "è l'unica gara della stagione in cuila visiera per far entrare un po' di ...

F1: Ferrari, apri gli occhi. Verstappen ha già spezzato il sogno di Singapore OA Sport