F1 | Carlos Sainz | “Verstappen e McLaren superiori | il nostro pacchetto a Suzuka fa fatica”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Non ha usato troppi giri di parole lo spagnoloal termine delle qualifiche del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di, il pilota della Ferrari ha concluso in sesta posizione nel time-attack che ha sorriso al leader del campionato, Max. Dopo l’appuntamento di Singapore, quindi, l’olandese della Red Bull è tornato a fare la differenza su una pista che ben si adatta al suo. Lo stesso discorso lo si può fare anche per la, che infatti ha piazzato due macchine in seconda e terza posizione: l’australiano Oscar Piastri in p.2 e il britannico Lando Norris in p.3. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso al quarto posto, precedendo il messicano Sergio Perez (Red Bull) e appunto. L’iberico è ...